© Penny In der neuen Kampagne thematisiert Penny die zunehmende Spaltung der deutschen Gesellschaft

Mit "Der Wunsch" traf Penny im vergangenen Jahr einen Nerv in der Bevölkerung und lieferte eine der kreativsten Werbekampagnen des Jahres. Und auch die neue Weihnachtskampagne dürfte wieder Gesprächsstoff unterm Weihnachtsbaum liefern. In "Der Riss" liefert Leitagentur Serviceplan Campaign das berührende Porträt einer Gesellschaft, sie sich immer weiter spaltet.