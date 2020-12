Das sind die Top 10 der beliebtesten Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr

© imago images / Shotshop Neben Elektronik sind 2020 vor allem auch Spielwaren zu Weihnachten gefragt

Weihnachten naht, der zweite harte Lockdown ob der anhaltenden Pandemie steht bevor - wie lassen sich Winterkälte und Coronakrise am besten ausblenden? Durch die Flucht in virtuelle Welten, in denen Spiele und zwischenmenschliche Kontakte für Zerstreuung sorgen. Das untermauert jedenfalls ein aktueller Report von Ebay Ads zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken im Jahr 2020. Neben dem Top-Seller Spielekonsolen steht aber auch der Kauf von B-Ware hoch im Kurs, um Geld zu sparen und nachhaltiger zu konsumieren.