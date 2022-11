Aldi feiert in Großbritannien Weihnachten mit einer Hommage an "Kevin allein zu Haus"

© Aldi UK In der neuesten Weihnachtskampagne von Manchester McCann spielt Kevin the Carrot einen Filmklassiker nach

Einen süßeren Nachfolger hätte Macauley Culkin sich kaum wünschen können. In seiner aktuellen Weihnachtskampagne schickt Aldi UK seine Werbefigur Kevin the Carrot in den Kampf gegen einen geheimnisvollen Eindringling. Aber wie der Filmklassiker aus den 90ern hat auch der 90-Sekünder von McCann Manchester ein Happy End.