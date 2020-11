Zalando feiert die menschliche Nähe in seiner Weihnachtskampagne

von Tim Theobald

Es ist schon paradox: In diesen herausfordernden Zeiten der Pandemie kommt es ganz besonders auf Menschlichkeit, Solidarität und Zusammenhalt an, und gleichzeitig herrscht das Gebot des Social Distancing, das echte menschliche Nähe zwischen Familien und Freunden zum No-Go werden lässt. Zalando macht diesen Umstand jetzt zum Thema seiner europaweiten Weihnachtskampagne und verspricht den Menschen: "We will hug again."