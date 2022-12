© Rewe Rewe zaubert den Protagonisten in seinem Weinachtsfilm ein Lächeln aufs Gesicht

Empathie und zwischenmenschliche Wärme werden in der Weihnachtswerbung großer Marken in diesem Krisenjahr besonders groß geschrieben. Das ist bei Rewe nicht anders. Der Lebensmitteleinzelhändler sendet in seinem Hauptspot zum Fest einen Appell für die positive Kraft kleiner Alltagsgesten - und verbindet die gesellschaftliche Botschaft mit seiner Eigenmarke Rewe Feine Welt.