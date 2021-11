© John Lewis & Partners John Lewis und Adam & Eve/DDB rücken mal wieder eine besondere Freundschaft in den Mittelpunkt des Weihnachtsfilms

Bären, Hasen, Pinguine, Monster, Schneemänner: Sie alle gaben schon die liebenswerten Protagonisten in den kultigen Weihnachtskampagnen der britischen Handelskette John Lewis & Partners. In diesem Jahr kommt die Hauptfigur des gewohnt aufwendig und emotional inszenierten Films erstmals nicht von diesem Planeten. Mit der berührenden Geschichte erinnern Adam & Eve/DDB und John Lewis zudem an E.T.