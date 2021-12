© Edeka In seiner neuen Weihnachtskampagne bringt Edeka den Weihnachtsmann mit einer leckeren Salami vom rechten Weg ab

Wenn der Weihnachtsmann an der Trüffelsalami nascht, dann ist auch bei Edeka Weihnachten. In der neuen von Jung von Matt kreierten Weihnachtskampagne "Alles was das Herz begehrt" lässt sich der globale Geschenkelieferant bei der Geschenkesuche durch das neue Sortiment "Edeka Genussmomente" ablenken - und macht damit die Feiertage zum direkten Wettbewerb zwischen Edeka und Rewe.