In dem Spot wird Scrooge auf seinem Bike+ des US-amerikanischen Fittechs richtiggehend zum Berserker - aber zu einem lachenden. Wofür im Original der Geschichte ein paar böse Alpträume samt warnender Geister nötig waren, reichen im Peloton-Spot einige schnelle Trainingsrunden auf dem Fitness-Bike. Im Hintergrund läuft dazu "The Nightmare Before Christmas" von Danny Elfman.

Die Kampagne legt den Fokus auf den Spaß, den die von Trainer_innen begleiteten Fitness-Kurse bei Peloton bringen können. Der in der Werbung des Unternehmens ebenfalls oft betonte Community-Gedanke bleibt derweil außen vor - denn in dem Spot bleibt der von dem Schauspieler und Komiker Brett Gelman gespielte Scrooge trotz allem offenbar ein Einzelgänger und Eigenbrötler.Die Kampagne läuft ab dem 8. November bis zum ersten Weihnachtsfeiertag. Hintergrund: In der kalten und dunklen Jahreszeit treibt es viele Menschen wieder zum Indoor-Sport - angesichts der sich verschärfenden Corona-Lage dürften sich einige dabei wieder mehr dem Training in den eigenen vier Wänden zuwenden.Die Neuinterpretation des Weihnachtsmärchens von Charles Dickens ist als 15- sowie 20-Sekünder auf reichweitenstarken Sendern wie RTL, Pro Sieben, Sat 1, Vox, Kabel 1, ARD und ZDF zu sehen. Begleitet wird die Kampagne von Paid Social, Display- und Suchmaschinen-Marketing sowie weiteren Online-Maßnahmen. Auch Print-Anzeigen, unter anderem in Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel, Stern, Focus und Wirtschaftswoche, sowie Radiospots gehören zum Mediamix.