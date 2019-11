Die singenden Amazon-Pakete 2019

Herzstück der Kampagne ist ein Film, der in verschiedenen Längen im TV sowie in den Digitalkanälen zum Einsatz kommt. Darin sind ganz unterschiedliche Protagonisten - Paketboten, Kinder und Erwachsene sowie der Weihnachtsmann - in festtäglichem Setting zu sehen, wie sie den Solomon-Burke-Hit "Everybody needs Somebody to love" zusammen mit den gewohnt fröhlichen Amazon-Paketen singen. Im vergangenen Jahr stand noch der Song "Can you feel it?" von Jackson Five im Mittelpunkt der Weihnachtskampagne.Neben dem Hauptfilm kommen auch mehrere Produktspots zum Einsatz, darunter einer, mit dem Amazon sein Spielzeug-Angebot für Kinder bewirbt. Auch wenn das Weihnachtssthema klar im Fokus der Kampagne steht, dürfte sich der Onlinehändler auch Abstrahleffekte auf seinen "Black Friday" am 29. November erhoffen. Schließlich eignet sich der Angebots-Aktionstag ideal, um bereits knapp einen Monat vor Weihnachten auf Schnäppchen- und Geschenkejagd zu gehen.Entwickelt wurde die Kampagne wie im Vorjahr von. Neben Bewegtbild kommen auch Digital-, Social-Media- und Out-of-Home-Maßnahmen sowie Radiospots zum Einsatz. Die Kampagne läuft weltweit in sämtlichen Amazon-Märkten. Produziert wurden die Spots von, Regie führte. Die Postproduktion übernahm. Die Musik kommt von, die SFX Post von. tt