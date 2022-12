© Märklin / BBDO Protagonistin Emily hat ihrem Vater ein besonders Weihnachtsgeschenk gemacht

Mitten im Weihnachtsshopping-Wahn rollt Märklin mit seinem zweiten Weihnachtsspot an. Wie vergangenes Jahr hat BBDO die Weihnachtskampagne für die Modelleisenbahnmarke entwickelt. Der Spot erzählt die emotionale Geschichte einer Familie. Anhand von Vertretern dreier Generationen zeigt Märklin erneut, was an Weihnachten das wichtigste ist.