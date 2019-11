eBay | eBay Spot mit Joko und Paul

eBay | eBay Black Friday Week mit Joko & Paul

eBay | Joko und Paul und eBay in der Badewanne

Die Gesprächssituation dürfte Podcast-Fans nicht unbekannt sein. Nur das Thema ist ungewöhnlich: In drei Spots (Filmproduktion: IT’S US Media) plaudern die Gründer von „Alle Wege führen nach Ruhm“ über Weihnachtsshopping, Black Friday und das Ebay-Plus-Bonusprogramm.Damit bricht Ebay mit den visuellen Konventionen der Weihnachtswerbung und bestätigt den Trend, dass die großen Werbungtreibenden zum Jahresende nicht nur exklusiv auf Weihnachten planen, sondern auch zunehmend Evens wie Singles Day und Black Friday in die Gesamtkampagne integrieren.Doch emotionales Zentrum der Kampagne bleibt das Weihnachtsfest, sagt Marc Schumacher, CMO Ebay Deutschland: „Mit der Kampagne unter dem Motto ‚Teuer könnt ihr euch schenken.‘ wollen wir auf charmante und witzige Weise betonen, dass an Weihnachten kein Weg an eBay vorbeiführt.“ Aufhänger der Kampagne ist dabei eine Marktforschungsstudie des E-Commerce-Datenspezialisten Metoda (in Auftrag gegeben von Ebay), nach der die Plattform über die meisten Produkte zum Bestpreis verfügt. Für diese Studie hat Metoda die beliebtesten 10.000 Produkte des öffentlich abrufbaren Idealo-Beliebtheitsrankings analysiert.Mit dieser Preisbotschaft möchte Ebay nun vor allem jüngere Konsumenten überzeugen, von denen viele den Ebay-Konkurrenten Amazon als Referenz-Onlinehändler verinnerlicht haben dürften. Dafür spricht die gewählten Testimonials, die eine besonders hohe Relevanz für junge digital-affine Konsumenten haben dürften. Auch der Mediaplan ist auf die junge und mobile Zielgruppe ausgerichtet.Die Online-Videos sind ab sofort anderem über Youtube, Facebook und Instagram sowie bei Online-Publishern wie Sky Media und Seven One Media zu sehen. Dazu kommen Radio-Spots, Display Advertising, Außenwerbung sowie PR-Maßnahmen. Außerdem veranstaltet Ebay zum Black Friday eine Kooperation mit dem Radiosender Energiy in fünf deutschen Großstädten. Ebay hält sich jedoch ausgerechnet bei dem Trendmedium, in dem sich seine Werbebotschafter engagieren. Podcast spielt als digitaler Medienkanal in der Kampagne keine größere Rolle. Nur zum Black-Friday-Ausstrahlungstermin am 27. November wird Ebay als Sponsor von „Alle Wege führen nach Ruhm“ auftreten.Die neue Kampagne hat auch zu Spekulationen geführt, ob die McCann Worldgroup künftig als Lead-Agentur des Onlinehändlers fungiert. Das dementiert Ebay allerdings. „Ebay hat bereits zuvor mit McCann Worldgroup / Craft London zusammengearbeitet und mit der diesjährigen Weihnachtskampagne für Ebay.de haben wir gemeinsam ein weiteres Projekt umgesetzt. Wir gehen davon aus, dass Ebay und McCann in Deutschland in Zukunft gemeinsame weitere Projekte umsetzen werden“, heißt es aus der Pressestelle.Derzeit verfügt die Agentur für ihre Kreativauftritte über keine designierte Leadagentur und vergibt entsprechende Kampagnenarbeit auf Projektbasis. So hatte im Sommer die Agentur Jung von Matt/Spree, die eigentlich den Social Media Etat von Ebay betreut, eine Jubiläumskampagne für den Onlinehändler umgesetzt.