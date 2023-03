Kampagne für mehr Sicherheit

So will Adidas Frauen die Angst beim nächtlichen Laufen nehmen

Beim Laufen im Dunkeln haben Frauen Angst um ihre Sicherheit. Darauf will Adidas mit seiner neuen Kampagne "The Ridiculous Run" aufmerksam machen. Sie zeigt, wie absurd es aussähe, damit sich Frauen beim Laufen in der Dunkelheit nicht ängstigen …