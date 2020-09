Zuletzt betrug die so genannte 7-Tage-Inzidenz für München 51,04 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner - damit liegt der Wert über der kritischen Marke von 50. "Wir sind uns als Gastgeber unserer Verantwortung bewusst", so Serviceplan-CEO. "Die Beobachtung der steigenden Corona-Neuinfektionen in München konnte uns nur zu dem Schluss kommen lassen, die Veranstaltung abzusagen und darauf zu hoffen, sie im nächsten Frühjahr nachholen zu können."Ursprünglich hätte die Verleihung im Rahmen eines an die aktuellen Gegebenheiten angepassten Dinners stattfinden sollen. Die Kandidaten für die begehrte Auszeichnung standen seit Kurzem fest . Hoffnung auf den Award machen können sich Martell Beck (DB Cargo), Boris Dolkhani (Bosch), Heiko Klauer (Ikea), Claas Meineke (Edeka), Marc Opelt (Otto), Susan Schramm (McDonald's) und Volker Weinlein (Katjes International).Der CMO of the Year wird seit 2014 verliehen. Mit der Auszeichnung sollen die Relevanz des Marketings und die Position des CMOs in Deutschland unterstrichen werden. Über die Preisträger entscheiden die Mitglieder des "CMO of the Year"-Councils sowie ausgewählte Marketing- und Medienexpertinnen und -experten.Vergeben wird der Preis von der Serviceplan Group, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Ad Alliance und Salesforce in Kooperation mit dem Institut für Marketing LMU München. HORIZONT ist gemeinsam mit Capital und ntv Medienpartner der Veranstaltung. ire