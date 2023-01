© IMAGO / Steinach Dem deutschen Werbemarkt droht 2023 ein Null-Wachstum

Der Blick in die Glaskugel war schon mal spaßiger: Angesichts anhaltender Krisen wie dem Krieg in der Ukraine, der damit einhergehenden Inflation und der mauen Konsumstimmung fallen auch die Prognosen für den Werbemarkt zunehmend verhalten aus. Die JOM Group macht da keine Ausnahme. Aus Sicht der Hamburger Agenturgruppe wird die Werbekonjuntur in Deutschland in diesem Jahr keine großen Sprünge machen.