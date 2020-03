Es gibt eine Zeit für Werbung. Und eine Zeit, in der etwas anderes wichtiger ist. Diese Zeit ist jetzt", erklärt Patrick Kammerer, Director Public Affairs, Communications & Sustainability die Entscheidung. Komplett eingespart wird das Geld nicht. So werde Coca-Cola g

kommerzielle Werbung "in dieser schwierigen Zeit auszusetzen". Der Werbestopp gilt ab April - und zwar bis auf weiteres, heißt es in dem Tweet.

emeinsam mit seinen Abfüllpartnern und der Stiftung The Coca-Cola Foundation weltweit 120 Millionen Dollar für COVID-19 Hilfsmaßnahmen spenden. Das Geld soll in Schutzausrüstung und Getränke für Angestellte medizinischer Einrichtungen sowie Lebensmittel für Beddürftige fließen.

Für die werbefinanzierten Medien sind Maßnahmen wie die von Coca-Cola schmerzlich. Im vergangenen Jahr hat Coca-Cola allein in Deutschland laut Nielsen knapp 185 Millionen Euro brutto in Kampagnen investiert - den Großteil mit 105 Millionen Euro in TV. Auch Out of Home (47 Millionen Euro) und Online (21 Millionen Euro) haben stark von den Werbeausgaben des Konzerns profitiert. In diesem Jahr hat das Unternehmen bislang lediglich 4,6 Millionen Euro brutto ausgegeben - gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 52 Prozent. mas