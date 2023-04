IMAGO / Westend61

GenZ: Sie tickt anders, ist jedoch hochqualifiziert und wird am Arbeitsmarkt dringed gebraucht

Eine neue Forsa-Studie von Xing zeigt die Gründe, warum soviele ständig nach dem nächsten Job schielen. Halten können Unternehmen sie mit neuen Arbeitsmodellen.

Fast die Hälfte der sogenannten Generation Z ist derzeit bereit ihren Job zu wechseln. 14 Prozent von ihnen sind aktiv auf Jobsuche - doppelt so viele wie in anderen Altersgruppen. Das ergaben zwei Forsa-Umfragen, beauftragt von Xing und Onlyfy by Xing. Der Grund für die hohe Wechselwilligkeit: Diese Generation wünscht sich andere Arbeitsmodelle. Zum einen deutlich mehr Flexibiliät, aber auch die Aussicht auf eine Vier-Tage-Woche. Weitere Brennpunktthemen sind das Gehalt, Stress oder die Führungskultur. Xing-Arbeitsmarktexperte Julian Stahl sagt: „Unternehmen müssen sich auf die Bedürfnisse der GenZ einstellen. Sonst wird es schwer, junge Talente zu halten, geschweige denn überhaupt zu gewinnen.“





Auch wenn bei den Millenials (Generation Y, geboren zwischen 1981 und 1995) der Anteil derjenigen, die offen für einen neuen Job sind, derzeit geringfügig höher ist (49 Prozent), zeichnen sich die Arbeitnehmer der Generation Z dadurch aus, dass sie sich deutlich stärker als alle anderen auf der aktiven Jobsuche befinden (14 Prozent). Während bei der Generation Y neun Prozent konkret einen Wechsel planen (Vorjahr: 5 Prozent), sinkt dieser Anteil bei den 40- bis 49-Jährigen auf sechs und bei den Generationen 50+ (Generation X und Babyboomer) auf drei Prozent.





„Für die GenZ stehen Flexibilität und Agilität ganz oben auf der Agenda. Diese Generation ist nicht gekommen, um lange bei einem Arbeitgeber zu bleiben. In Fachkreisen zählen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieser Generation daher bereits jetzt zu den illoyalsten Jobbern aller Zeiten“, so Julian Stahl. „Die Generation ist hochqualifiziert, aber auch dynamisch und wechselwillig – Mitarbeiterbindung und strategisches Recruiting werden damit für Unternehmen wichtiger denn je. Denn schon 2030 wird die Generation Z zusammen mit den heutigen Millenials eine der wichtigsten Gruppen am Arbeitsmarkt sein.“ HORIZONTjobs made by CAREER PIONEER Autorin Alexandra Leibfried ist Redaktionsleitung der Career Pioneer GmbH und Co. KG mit Sitz in Wiesbaden. Das Unternehmen wurde am 1. Januar 2022 als Joint Venture der dfv Mediengruppe und Immobilien Zeitung gegründet. Als Spezialist für Themen zu HR und Karriere sowie Employer Branding-Konzepte betreibt cp.jobs verschiedene Jobportale der dfv Mediengruppe, unter anderem das Branchenportal HORIZONTJobs Gründe für die hohe Wechselbereitschaft: in den meisten Fällen ein als zu niedrig empfundenes Gehalt (49 % der Wechselbereiten)

ein als zu hoch empfundenes Stresslevel (42 % der Wechselbereiten)

Führungskultur spielt für jüngere Beschäftigte eine Rolle: 27 Prozent der wechselwilligen Befragten ziehen einen Wechsel in Betracht, weil sie mit ihrer Führung unzufrieden sind

Bei der Frage, was ein potenzieller neuer Arbeitgeber bieten sollte, steht für alle Befragten der Generation Z eine flexible Arbeitszeiteinteilung (74 Prozent) ganz oben auf der Wunschliste. Sie ist für diese Generation auch deutlich wichtiger als für andere Altersgruppen (30–49 Jahre: 67 Prozent, 50+: 62 Prozent).





Dicht dahinter folgt das höhere Gehalt (72 Prozent), das generell für die Jüngeren eine zentrale Rolle spielt. Ansonste ist auch der gute Zusammenhalt im Team (68 Prozent) relevant. Deutlich über die Hälfte der Befragten (58 Prozent) ist bei einem neuen Job auch auf der Suche nach Sinnerfüllung.