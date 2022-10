Wechsel von Too Good To Go

Nach einem kurzen Ausflug in eine andere Branche kehrt Sabine Schmittwilken zurück ins Marketing eines Energiekonzerns. Erst letztes Jahr im Oktober war die Managerin zur Lebensmittelretter-App Too Good To Go gewechselt. Davor war sie den Energiekonzernen viele Jahre treu.