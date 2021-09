In seiner neuen Funktion berichtet er an Grit Schulze, Director Publics Affairs, Communications & Sustainability Zone Operations Central, die für mehrere Märkte zuständig ist. Relativ neu im PR-Team ist darüber hinaus Julia Grothe. Sie verstärkt seit Juli als Communications Manager und Pressesprecherin die Unternehmenskommunikation von Coca-Cola Deutschland. Grothe kommt von der ehemaligen Robert-Bosch-Tochter Coup Mobility und berichtet an Numrich.Personelle Veränderungen gibt es darüber hinaus auch im Marketing. Bereits seit April kümmert sich Philip Hartmann als Director Lifestyle Assets, Influencers & Partnership um die Lifestyle-Kommunikation von Coca-Cola. Dazu zählen die Aktivitäten des Unternehmens in Bereichen wie Musik, Unterhaltung und Mode sowie Markenkooperationen und Influencer Marketing. Hartmann ist dabei für das gesamte Portfolio in Europa verantwortlich. Der Manager ist seit 2013 an Bord und berichtet an Michael Willeke, Director Integrated Marketing Experience Europe.Ebenfalls bereits seit April ist Mark Seydel an Bord. Er verantwortet als Director Media Operations Central Europe die paneuropäischen Mediastrategien sowie die taktische Planung der Mediainvestments. Zuvor war er für die Mediastrategie und -planung sowie für das Sport- und Eventmarketing in Deutschland verantwortlich. Auch Seydel berichtet wie Hartmann an Willeke. mam