Ex-DFL-Manager Philip Sagioglou wird Partner bei der Frankfurter Unternehmensberatung Corecoms.

Mitte Februar hatte Philip Sagioglou seinen Abschied als Kommunikationschef der DFL zum Ende der Saison im Sommer bekannt gegeben, jetzt hat er einen neuen Posten: Ab 1. September wird Sagioglou Partner bei Corecoms. Die inhabergeführte Unternehmensberatung für strategische Kommunikation und Transformation zählt Mittelständler, börsennotierte Unternehmen, aber auch Verbände und Clubs zu ihren Kunden.

Um genau die wird sich Sagioglou wohl auch verstärkt kümmern: Mit seinem Einstieg in das Frankfurter Unternehmen will dieses seine Aktivitäten im Sportsektor ausbauen. Als Stärkung der Führungsebene rund um die Gründungspartner Johannes Förster und Mirko Wollrab soll er Mandate aus dem Sportbusiness, aber auch aus weiteren Wirtschaftszweigen übernehmen. "Philip Sagioglou ist ein sehr versierter Unternehmenskommunikator – mit seiner Persönlichkeit passt er perfekt zu Corecoms" meint Mikro Wollrab. Mit ihm zusammen wolle die junge, wachsende Unternehmensberatung den nächsten Entwicklungsschritt gehen: "Mit Philip werden wir auch unsere Aktivitäten im Sportsektor weiter intensivieren. In der klassischen Unternehmenskommunikation wird er zudem seine Erfahrung in Sondersituationen sowie seine Expertise mit Blick auf Digitalstrategien, Stakeholdermanagement und Gremienkommunikation einbringen“, meint der Gründer.





Erworben hat der 34-Jährige diese Erfahrung unter anderem in den sechs Jahren, in denen er für die Deutsche Fußball Liga (DFL) tätig war. Zuletzt hatte er dort den Posten des Direktors für die globale interne und externe Unternehmenskommunikation inne. Seine Entscheidung zum dortiger Abgang fiel in eine Phase des personellen Umbruchs rund um die kurze Zeit von Donata Hopfen als Geschäftsführerin der DFL. Nach ihrem Antritt 2022 hatten zahlreiche ehemalige DFL-Mitarbeitende den Verband verlassen, Hopfen selbst musste die Geschäftsführung nach einem Jahr wieder niederlegen - inzwischen führen Marc Lenz und Steffen Merkel die DFL als Doppelspitze.