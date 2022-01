Da die erste Januarwoche noch nicht vorbei ist, dürfte der Neujahrs-Tatendrang - zumindest bei manchen - gerade noch anhalten und zu allen möglichen Projektanschüben motivieren. Dazu zählt im E-Commerce-Zeitalter vielfach auch der Bau einer eigenen Website oder die Umgestaltung des bisherigen Online-Auftritts. Die passende Zeit also für den Website- und E-Commerce Baukasten Squarespace, der in seiner aktuellen Kampagne die Vielfalt digitaler Geschäftsmodelle in den Mittelpunkt stellt.



Ob Produkte, innovative Ideen oder versteckte Talente - mit Hilfe von Squarespace lässt sich all das optimal platzieren und der geneigten Zielgruppe anbieten, so das Versprechen in zwei 20-sekündigen und einem 10-sekündigen TV-Spots. In bunten Bildern werden vielfältige Szenarien mit humoristischen Elementen gewürzt und sollen so Lust aufs "Handeln" im E-Commerce-Bereich machen. Die Tools richten sich speziell an Kleinunternehmer:innen und Selbständige, um damit so einfach wie möglich in das Online-Business einzusteigen oder darauf umzusatteln.Neben den Videos umfasst die Kampagne auch Anzeigenmotive, der Fokus liegt jedoch erneut auf der Ausspielung über digitale Kanäle. So sollen auch Podcast-Sponsorings und Online-Radiospots für zusätzliche Kontakte mit der Zielgruppe sorgen.Kreiert wurde die Kampagne in Squarespace-üblicher Manier vom internen Kreativteam rund um Chief Creative Officer, das nicht nur die Website-Vorlagen, sondern auch die Kampagnen für alle Märkte entwickelt. Neben Lee zeichnen(VP of Creative),(Head of Production) und(Business Affairs Manager) verantwortlich. Für das Marketing war das Inhouse-Team mit(Director International Marketing & GTM),(Marketing Direktorin Deutschland) und(Senior Project Manager) zuständig."Wir wollten dieses Mal zeigen, dass man mit Squarespace nicht nur eine ansprechende Website im Handumdrehen selbst gestalten kann, sondern ein komplettes digitales Business", so Kreativchef Hughes. Mit Tools, wie Click & Collect und der Möglichkeit Online-Kurse beispielsweise im eigenen Membership-Bereich anzubieten, sei auch auf die veränderten Bedingungen durch die Pandemie und einen steigenden Digitalisierungbedarf reagiert worden. hmb