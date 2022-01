Die inhouse entwickelte Webserie startet zunächst einmal in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wird dann aber auch international auf weitere Märkte übertragen. Mit „The New Norm&Al Show“ will Oatly das Online-Publikum nicht nur unterhalten, sondern auch eine Diskussion über eine zeitgemäße Ernährung anstoßen und die Entscheidung für pflanzenbasierte Kost in der öffentlichen Wahrnehmung normalisieren.





Oatlys Puppenshow ist nur auf den ersten Blick ein kinderfreundliches Format: Zwar kommt die Welt von Norm und Al in bunten Farben, voller Kulleraugen und komplett aus Filz her. Aber schon mit dem Auftritt von Norms Ex-Freund Milch ist schnell klar, dass diese Puppenshow definitiv nicht ins Kinderfernsehen gehört. Denn Milch ist ein permanent furzender grober Klotz, der in der Vergangenheit keinen guten Einfluss auf Norm hatte. Er meldet sich auch jetzt nur bei seinem alten Freund, weil er in der Öffentlichkeit ausgegrenzt wird und nicht mehr viel Freunde hat.



Mit fünf Minuten ist der Pilotfilm „Norm’s Old Pal Milk“ der längste Beitrag der Web-Serie. Die anderen Episoden sind deutlich kürzer, um besser zu den Nutzungsgewohnheiten in den sozialen Netzwerken zu passen. Dabei folgen sie alle derselben Erzähllogik: Jede Folge wirft einen Blick auf den Alltag von Norm, dem etwas Schlaueren der beiden, und Al, der stets bemüht ist, das Richtige zu tun – auch wenn es ihm zuweilen schwerfällt.

