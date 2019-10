Kaufland Einkaufsacademy: der Frische auf der Spur | Folge 1

Das wöchentliche Format wird moderiert von TV-Koch Alex Wahi, der in jeder Folge mit Einkaufsexperten über bestimmte Themen spricht. So geht es in der ersten Folge um die Fragen: Was sind frische Produkte? Woran erkenne ich Frische und wie bleiben die Einkäufe lange frisch? Beantwortet werden diese von Ernährungswissenschaftlerin Alexa Iwan. In weiteren Folgen untersucht Wahi etwa Markt-Mythen und klärt über exotische Produkte auf. Zudem informiert Back-Influencerin Kiki von Kikis Kitchen über Backbasics, zuckerfreies Backen, veganes Backen und Dekorieren."Einkaufen ist viel mehr als nur Waren in den Einkaufswagen zu legen", sagt, Marketing-Geschäftsführer bei Kaufland Deutschland. "Wir nehmen unsere Kunden an die Hand und bieten mit unserer Einkaufsacadamy eine professionelle Begleitung durch den Supermarkt."Zusätzlich stellt Kaufland auf seiner Youtube-Präsenz Checklisten und Infografiken zu den jeweils in der Webserie behandelten Themen bereit. Entwickelt wurde die "Einkaufsacademy" in Zusammenarbeit mit der Fischer-Appelt-Agentur. tt