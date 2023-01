© Deutsche Bahn Shooting mit Deichkind bei der Bahn

Nachdem die Deutsche Bahn im vergangenen November das Aus ihres gedruckten Kundenmagazins DB Mobil verkündet hat, war die Kritik zunächst groß. Unter Marketingexperten stellte sich die Frage, wie die Bahn ihre Kunden künftig auf ihre digitale Plattform locken will. Die gedruckte Variante hatte immerhin eine Verbreitung von 1,15 Millionen Leserinnen und Lesern. Die Frage will der Konzern am morgigen Freitag zumindest zum Teil beantworten: Dann startet die überarbeitete Website dbmobil.de mit "einem exklusiven Content-Highlight", wie es in einer Mitteilung der Bahn heißt, die HORIZONT vorab vorliegt.