Zalando und WallDecaux verteilen kostenlos Masken an Berliner Haltestellen

"Wearing Is Caring"

© WallDecaux Zalando und WallDecaux verschenken Einwegmasken im Lockdown

Ab heute gilt bundesweit der zweite harte Lockdown. Das Tragen von Masken ist mitten in der zweiten Welle der Corona-Pandemie wichtiger denn je und ein Zeichen für Solidarität und Gemeinschaftsssinn. Das wissen auch Zalando und WallDecaux - und stellen in einer gemeinsamen Aktion kostenlose Einwegmasken an Berliner Haltestellen zur Verfügung.