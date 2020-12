© WE Communications Discounter Penny überzeugt mit seiner diesjährigen Weihnachtskampagne erneut im WE Communications Brand Monitor

Auch 2020 versuchte der Handel sich gegenseitig mit seinen Weihnachtskampagnen zu übertrumpfen. Die Agentur WE Communications hat in ihrem jährlichen Brand Monitor analysiert, wer mit seiner Kampagnen-Idee überzeugte und wer nur einen schönen Werbefilm präsentierte. Die Studie deckt Entwicklungen in der Werbekreation auf und zeigt die Notwendigkeit der vernetzten Kampagnenplanung. Wie Werbung an Weihnachten besonders gut funktioniert, demonstriert dieses Jahr vor allem ein Händler aus Köln.