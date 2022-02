We are M

© BMW M Unter der Leitidee #WeareM feiert BMW M den 50. Geburtstag der Performance-Marke und die eigene Community

BMW M wird am 24. Mai 50 Jahre alt. Die Performancemarke des Münchner Premiumautoherstellers feiert ihr Jubiläum ab heute mit einer mehrstufigen Kampagne und einem eigenen Jubiläumsclaim "We are M". Er soll die Vielfalt der Community, der Modelle und die Breite der Marke präsentieren. Die Kreation stammt von Serviceplan Campaign & Content.