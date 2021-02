Wie Adidas in einer Mitteilung erklärt, soll "Watch us move" Frauen "unabhängig von Alter, sozioökonomischem und kulturellem Hintergrund oder den persönlichen Fähigkeiten" ansprechen. Die Produkte aus der entsprechenden Sportbekleidungs-Kollektion umfassen etwa Performance-Tights, in denen Frauen auch während ihrer Periode Sport treiben können, inklusive Schwimmbekleidung, Schuhe, die an die weibliche Anatomie angepasst sind, und ein erweitertes Angebot für Schwangere.