Pernod Ricard und die Initiative Responsible Party wollen Schnapsleichen verhindern

2009 gründeten das Erasmus-Studentennetzwerk und Pernod Ricard gemeinsam die Initiative Responsible Party, um sich gegen Alkoholmissbrauch zu engagieren. Nach der Digitalkampagne "Sharing Good Vibes" im vergangenen Jahr, die in mehreren Episoden den Lockdown-Alltag und den Umgang mit Alkohol in Krisenzeiten thematisierte, folgt nun die neue Kampagne "Drink More... Water". Deren Ansatz passt sich an die aktuellen Pandemie-Gegebenheiten an und versucht erneut, insbesondere junge, feierfreudige Menschen zu erreichen.