© Perwoll/TBWA

Seit Tagen kursiert in den sozialen Netzwerken der Hashtag #RTF, offenbar ein neues Modelabel. Bei der About-you-Fashion-Week wurde das Geheimnis hinter der Marke nun gelüftet: die Waschmittelmarke Perwoll. Die kommt eigentlich erst dann zum Einsatz, wenn Blusen und Pullover dreckig sind. Genau darin hat das Label bereits vor einigen Jahren seinen Beitrag zu einem nachhaltigeren Modekonsum erkannt. Um darauf explizit hinzuweisen, hat Perwoll für die einmalige Aktion die sogenannte "Not-New-Kollektion" in Kooperation mit About you und der AMD Akademie Mode & Design enworfen.