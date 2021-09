Benoby - Was für immer bleibt (Official Video) | Das Handwerk

"Wir können Freude schmieden und an Träumen feilen. Komm wir bauen die Zukunft, das was uns vereint. Lass uns was tun, was für immer bleibt", so der Refrain des Songs, den Benoby den rund 5,6 Millionen Handwerker_innen in Deutschland gewidmet hat. Wie schon bei den letzten drei Kampagnen-Flights des ZDH war wiederfür die Kreation verantwortlich,übernahm die Produktion der Hommage, die heute von Sony Music Germany auf allen Musikportalen veröffentlicht wird.In dem zugehörigen Musikvideo performt Benoby passend zum Thema im rustikalem Setting einer Lagerhalle. Zwischendurch werden immer wieder Bilder von Handwerker_innen bei der Arbeit eingeblendet, unter anderem von Bäcker_innen in der Backstube, Schweißer_innen, die die Funken sprühen lassen und Tischler_innen beim Sägen von Holz.Die großen Worte des Künstlers in "Was für immer bleibt" sollen daran erinnern, welchen unverzichtbaren gesamtgesellschaftlichen Beitrag Menschen in Handwerksberufen tagtäglich leisten und besonders die junge Zielgruppe ansprechen, um diese für die 130 Ausbildungsberufe im Handwerk zu begeistern. Denn der Fachkräftebedarf der Branche ist weiterhin hoch und die Zukunftsaussichten für Azubis sind demnach laut ZDH-Präsidentrosig.Benoby hatte seinen musikalischen Durchbruch 2019 mit seinem nach sich benannten zweiten Album. Als ausgebildeter Physiotherapeut weiß der 31-Jährige nach eigener Aussage, was es bedeutet, mit den eigenen Händen zu arbeiten, wenn auch nicht in der Handwerkszunft. Als die Kultur- und Unterhaltungsbranche pandemiebedingt stillstand, eröffnete Benoby eine eigene Physiotherapiepraxis. "So konnte ich selbst wieder jeden Tag das gute Gefühl erleben, mit meinen eigenen Händen einen wichtigen Beitrag zu leisten – genau wie viele Handwerkerinnen und Handwerker", sagt der Künstler.Das gute Lebensgefühl, das damit einhergeht, etwas Dauerhaftes zu erschaffen, soll durch die Hymne transportiert werden. "Der Song ist auch eine Einladung an junge Menschen, darüber nachzudenken was erfüllend ist im Leben – was wirklich zählt", so Wollseifer. "Denn die Hände der jungen Generation können mehr als Scrollen und Swipen. Wenn sie sich entscheiden, etwas zu tun, das bleibt, liegt in ihnen die Zukunft."An "Was für immer bleibt" waren neben dem ZDH, Musiker Benoby, DDB Berlin und MOKOH Music auch Erfolgsproduzentund der mehrfache GEMA-Autoren-Preisgewinnerbeteiligt. Am 18. September, dem jährlichen bundesweiten Tag des Handwerks, wird Benoby den Song in Berlin erstmals live performen. Der Auftritt kann ab 21 Uhr per Live-Stream auf Youtube verfolgt werden.