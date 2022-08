© IMAGO / Xinhua In diesem Stadion in Doha, Katar, wird der FIFA World Cup in diesem Jahr stattfinden

Die Zwischenwahlen in den USA und die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Katar könnten für einen kräftigen Aufwind des weltweiten Werbemarktes in diesem Jahr sorgen. Nach aktuellen Zahlen des Werbeforschers WARC soll der Markt in diesem Jahr um 8,3 Prozent auf 880,9 Milliarden US-Dollar wachsen. Von diesem Plus profitiert vor allem das Medium Fernsehen: Es könnte die weltweiten Werbeinvestitionen um 3,6 Prozent auf 180 Milliarden US-Dollar - das sind 20,4 Prozent aller Werbeausgaben - steigern. Damit wäre die Zurückhaltung vieler Werbungtreibender wegen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges mehr als kompensiert.