© IMAGO / NurPhoto Der Hype um TikTok ist groß - auch bei Werbeentscheidern

Die Rahmenbedingungen für sprudelnde Werbeerlöse waren schon mal besser. Der anhaltende Krieg in der Ukraine, die damit einhergehenden hohen Inflationsraten und die maue Konsumstimmung stellen Unternehmen und damit auch Werbespender weltweit vor Probleme. Dass WARC dem globalen Werbemarkt für 2023 in seiner jüngsten Prognose nach einem ordentlichen Plus im letzten Jahr nur ein Miniwachstum vorhersagte, war daher nicht überraschend. In seinem aktuellen Report "The Future of Media" wird das Werbeforschungsunternehmen konkreter und sagt voraus, welche Kanäle in diesem Jahr im Werbegeschäft zulegen und welche verlieren werden - weltweit und in Deutschland.