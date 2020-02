Search, Affiliate und Influencer-Werbung.

Die klassischen Werbekanäle legen der Prognose zufolge um 1,5 Prozent auf 324,2 Milliarden Dollar zu - und verzeichnen dabei das erste Wachstum nach der WARC-Methode seit 2011. Ein wesentlicher Faktor hierbei sind die Präsidentschaftswahlen in den USA und die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Besonderssoll von beiden Events profitieren: Laut WARC wachsen die Investitionen in das Medium um 2,5 Prozent auf 192,6 Milliarden Dollar. In Deutschland dagegen werden die TV-Erlöse in diesem Jahr laut Schickler Mediaindex vermutlich zurückgehen Wie schon 2019 werden Google und Facebook allerdings auch in diesem Jahr zusammen mehr Werbeumsätze generieren als TV. Das Duopol bringt es laut WARC auf 231,9 Milliarden Dollar. Allein die Google-Muttersoll um 10,5 Prozent auf 149 Milliarden Dollar wachsen. Dabei kommen fast drei Viertel der Erlöse (72,4 Prozent) aus der Google-Suchmaschine, deren globaler Marktanteil damit jedoch um zwei Prozentpunkte auf 77 Prozent zurückgeht. Youtube wächst derweil um 22,1 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar - damit würde nahezu jeder dritte für Online-Video ausgegebene Dollar an Googles Videoplattform gehen.kann laut WARC seine Werbeerlöse ebenfalls erneut deutlich steigern, nämlich um 19 Prozent auf 82,9 Milliarden Dollar. Ein Gutteil des organischen Wachstums soll aus den Kampagnen der Bewerber für das US-Präsidentenamt kommen. Sämtliche Facebook-Plattformen - inklusive Messenger, Instagram und Whatsapp - generieren damit rund 81 Prozent der weltweiten Social-Media-Erlöse, die sich WARC zufolge in diesem Jahr auf 102,4 Milliarden Dollar belaufen werden (+19,5 Prozent).Auch(17,1 Milliarden Dollar; +21,4 Prozent),(3,3 Milliarden; +9,2 Prozent) und(2,3 Miliarden; +34,1 Prozent) können mit steigenden Werbeeinnahmen rechnen. Besonders starkes Wachstum verzeichnet in diesem Jahr zudem. Das Segment legt um 21,4 Prozent auf 63,7 Milliarden Dollar zu. Search wächst um 127 Prozent auf 140,1 Milliarden Dollar.Insgesamt belaufen sich die Investitionen in Digitalwerbung damit auf 335,4 Milliarden Dollar, ein Plus von 13,2 Prozent. Damit fließen in diesem Jahr 50,9 Prozent der weltweiten Werbeinvestitionen in Online-Medien, die damit bei WARC erstmals die klassischen Medien überholen. Hierzulande geht der Onlinevermarkter-Kreis (OVK) von einem Wachstum der Display-Umsätze von 7 Prozent auuf 3,86 Milliarden Euro aus - exklusiveBei den klassischen Medien zeigt die WARC-Prognose ein gemischtes Bild. TV wächst wie gesagt um 2,5 Prozent.ist auch in der WARC-Berechnung ein großer Gewinner des Werbejahres, mit einem Plus von 5,9 Prozent auf 43,5 Milliarden Dollar, wobei die fortschreitende Digitalisierung der Werbeflächen der große Treiber ist.kann sein Negativergebnis aus dem Vorjahr (-1,3 Prozent) wieder umdrehen und bringt es 2020 bei Gesamtinvestitionen in Höhe von 32,8 Milliarden Dollar auf ein Plus von 1,8 Prozent. Beidagegen setzt sich der Negativtrend fort, die Gattung schrumpft um 5,8 Prozent.Der deutsche Werbemarkt kann laut WARC in diesem Jahr nur um 1,8 Prozent wachsen, was sich weitestgehend mit den Prognosen der Medianetworks für den hiesigen Markt deckt. Lediglich Zenith rechnete gegen Ende des vergangenen Jahres mit einem Minus (-0,7 Prozent), die in der OMG organisierten Mediaagenturen gehen von einem Wachstum von 0,7 Prozent aus.Sämtliche Werbemarkt-Prognosen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Nicht nur, dass globale Unsicherheiten wie Handelsstreitigkeiten die Werbekonjunktur auch kurzfristig lähmen könnten. Derzeit macht vor allem das Corona-Virus der Wirtschaft zu schaffen . In Japan, wo im Sommer die Olympischen Spiele ausgetragen werden, wächst bereits die Sorge - auch wenn an eine Absage noch niemand denken mag Bei WARC ist man sich dieser Problematik bewusst. "Wir müssen unsere Prognosen angesichts der Covid-19-Situation noch ändern, da wir erwarten, dass - wenn die Krise eingedämmt wird - die verdrängten Ausgaben später im Jahr neu verteilt werden", sagt, Managing Editor bei WARC Data. Zwar sei infolge des Virus nicht unbedingt mit geringeren Werbeinvestitionen zu rechnen. "Wenn Veranstaltungen wie die Olympischen Spiele in Tokio und das UEFA Euro 2020-Turnier verschoben oder abgesagt werden, erwarten wir jedoch erhebliche Auswirkungen", so MacDonald weiter. ire