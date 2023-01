© Coca-Cola Übernimmt: Javier Meza

Bei Coca-Cola gibt es einen Wechsel an der europäischen Marketingspitze. Walter Susini, seit Anfang 2021 als Vice President of Marketing Europe für den Getränke-Riesen tätig, beendet sein jüngstes Coke-Kapitel nach fünfeinhalb Jahren. Der Manager, der bei dem Unternehmen mit seiner kreativen Handschrift durchaus Spuren hinterlassen hat, wird allerdings noch bis Ende Juni an Bord bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Der Nachfolger sitzt schon in den Startlöchern - und ist ein alter Coke-Veteran.