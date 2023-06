Sixt zieht Robert Habeck durch den Kakao

Klimakleber, Heizungsgesetz, drohender Bahnstreik - an kontroversen Themen mangelt es aktuell nicht. Für Autovermieter Sixt, der ja bekanntlich politische und gesellschaftliche Debatten allzu gerne mit provokanten Werbemotiven kommentiert, sind das traumhafte Zeiten. Opfer des jüngsten Streichs ist Robert Habeck.

Wie etliche Promis aus Politik und Gesellschaft zuvor hat es nun auch Robert Habeck erwischt. Auf dem aktuellen Werbemotiv, das Sixt gemeinsam mit seiner Leadagentur Jung von Matt entwickelt hat, wird der Bundeswirtschaftsminister unfreiwillig zum Testimonial des Autovermieters. "Da geht selbst Habeck die Wärmepumpe", steht in großen Lettern auf der Sixt-Anzeige, auf der das Münchner Unternehmen unter dem Slogan "Miete Elektromobilität" für den vollelektrischen BMW iX trommelt.



von Anfang 2024 an jede neueingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben oder alternativ auf klimaneutral erzeugte Wärme aus einem Wärmenetz umgestellt werden. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass Deutschland wie geplant b is 2045 klimaneutral wird.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert zuversichtlich, dass das Gesetz vor der Sommerpause verabschiedet werden kann.



Das Heizungsgesetz ist nicht das einzige Aufreger-Thema, das Sixt für Werbung in eigener Sache ausschlachtet. Erst vor wenigen Tagen hatte das Unternehmen ein Motiv geschaltet, das mit dem Spruch "Klebt auf der Straße. Und niemanden stört´s" die umstrittenen Klimakleber der Letzten Generation aufs Korn nahm. Auch der Lieblingsfeind des Unternehmens, die Deutsche Bahn, bekam vor nicht allzu langer Zeit ihr Fett weg. "Endlich wieder Lok Down", warb Sixt im Frühjahr mit reichlich Häme um verprellte Bahn-Kunden. Das Motiv könnte möglicherweise in den kommenden Tagen wieder zum Einsatz kommen. Grund sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Gewerkschaft EVG. Bereits am kommenden Montag könnte es zu ersten Warnstreiks kommen.

Das Problem: Die von Habeck und den Grünen als Heizungstechnologie der Zukunft erkorenen Wärmepumpen sind derzeit nicht nur wegen fehlender Produktionskapazitäten und Bauteile kaum lieferbar. Sie sind auch sehr teuer. Zwar soll es Übergangsfristen und Härtefallregelungen geben. Doch wie die genau aussehen sollen, ist noch nicht final geregelt, weshalb Koalitionspartner FDP Habeck kürzlich mit 77 Fragen zum Heizungsgesetz konfrontierte . Inzwischen scheinen sich die Regierungsparteien allerdings anzunähern. So zeigte sich