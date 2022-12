Im Sommer begeisterte Telekom Magenta Musik ihre Community mit einem Livestream vom Lollapalooza-Festival in Berlin

Oboder Beauty Content: In diesem Jahr prägten virale Videos auf TikTok wieder stärker als von jedem anderen sozialen Netzwerk die Social-Media-Landschaft. Einige Marken bewiesen 2022 besonderes Gespür für kreative Inhalte, die ihnen oft in Zusammenarbeit mit verschiedenen Creators große Reichweite auf der Kurzvideoplattform einbrachten. Wer bei der Community am besten ankam und welche Marketing-relevanten Top-Trends man nicht verpasst haben sollte, zeigt der große Jahresrückblick von TikTok.