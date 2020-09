„Ich trage zwar den Titel CMO, aber eigentlich bin ich ein E-CMO.“ Jochen Sengpiehl, Volkswagen Teilen

"Tesla ist eine Nischenmarke, eine Marke für Millionäre", sagt der Marketingchef der Marke VW im Gespräch mit Nikolaus Röttger. Gleichzeitig betont er, dass man ein gutes Verhältnis zum Elektroautopionier aus den USA und dessen Chef Elon Musk habe. "Natürlich sind wir Wettbewerber, aber wir sind stolz, einen Wettbewerber wie Elon Musk zu haben, der die Branche vorantreibt", so Sengpiehl. Für Volkswagen gehe es aber vor allem darum, Elektromobilität so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen.Um dieses Ziel zu erreichen, müsse sich das Unternehmen verändern und die bisherigen Silo-Strukturen überwinden. Den Schlüssel dafür sieht Sengpiehl im richtigen Einsatz von Daten und Informationstechnologie. Was er damit meint, hat er unter anderem in diesem Interview erläutert . Dazu gehört auch ein neues Verständnis des eigenen Jobs. "Ich trage zwar den Titel CMO, aber eigentlich bin ich ein E-CMO", so Sengpiehl. Das gesamte Marketing müsse sich umorientieren: weg von bezahlter Kommunikation hin zur Entwicklung eigener Inhalte, die auf unternehmenseigenen Kanälen ausgespielt werden. "Wir wollen ein Brand Publisher werden", fordert Sengpiehl. Die Latte dafür hängt er ziemlich hoch, indem er die Verlagshäuser von New York Times und Washington Post als Benchmark nennt.Dabei macht der Marketer keinen Hehl daraus, dass es nicht zuletzt darum geht, Media-Geld einzusparen. Bislang investiert Volkswagen nach seinen Angaben jährlich rund 1,6 Milliarden US-Dollar in bezahlte Kommunkation. "Das muss weniger werden", so Sengpiehl. Verändern müssen sich ihm zufolge auch die Dienstleister, insbesondere die Mediaagenturen. Er mahnt mehr Kooperation und Integration in neue Strukturen an und verweist dafür auf die sogenannten "Powerhouses", die Volkswagen zusammen mit seinen Agenturen in Europa, China, den USA und Lateinamerika etabliert hat.Das Motto, an dem man sich für die Neuausrichtung des Marketings orientiert, lautet Sengpiehl zufolge "Learning by Doing" sowie "Trial and Error". Dass diese Leitlinie nicht ohne Risiko ist, hat man an dem Skandal um das rassistische Werbevideo "Petit Colon" gesehen, mit dem Volkswagen und die Marketingabteilung des Unternehmen im Frühsommer für negative Schlagzeilen gesorgt haben. Nach der internen Aufarbeitung haben die Verantwortlichen versprochen, für mehr Diversity in den eigenen Teams zu sorgen und die Mitarbeiter und externe Dienstleister stärker für interkulturelle Themen zu sensibilisieren. mam