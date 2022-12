© Imago / Hübner Laut einer VSA-Studie akzeptieren Sportinteressierte, dass Sponsoren mit ihrem Sponsoring kommunizieren

Der Begriff Nachhaltigkeit wird häufig auf seine ökologischen Aspekte reduziert. Dabei gehören auch ökonomische und soziale Gesichtspunkte dazu. Insbesondere für die soziale Nachhaltigkeit kann Sport viel leisten. Welche Erwartungen Menschen an Sport haben und was das für Sponsoren bedeutet, hat die Vereinigung der Sportsponsoring-Anbieter (VSA) in einer Studie erhoben.