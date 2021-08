© Vox In der neuen Vox-Show kämpfen kreative Lebensmittel-Start-Ups um einen Platz im Rewe-Regal

Lebensmittelhändler wie Edeka, Rewe, Aldi und Lidl sind Alltagsbegleiter im Leben der deutschen Bevölkerung. Und Rewe hat aus diesem Promi-Status mittlerweile eine echte Fernsehkarriere entwickelt. Mit "Die leckerste Idee Deutschlands" kehrt der Händler auf Vox wieder in die Prime-Time zurück. Die Grundidee des neuen Formats, das von RTL Studios produziert wurde, ist eine Weiterentwicklung des bisher von Rewe ausgerichteten Start-up Awards. Und wie bei diesem Wettbewerb ist auch in der neuen Fernseh-Show der Hauptpreis ein Platz in den regalen des Kölner Lebensmittelhändlers.