So wirbt Otto zu Weihnachten für die eigene Plattform

© Otto Otto wirbt erstmals zu Weihnachten für seine Plattform

Weihnachten ist für Otto traditionell immer ein wichtiges Thema. Aber in diesem Jahr muss der Hamburger Onlinehändler erstmals für die eigene Plattform Aufmerksamkeit schaffen – und das merkt man. Denn in der von C/O Setzkorn Kemper kreierten Kampagne "Vorfreue Dich" geht es weniger darum, einen großen emotionalen Moment für die Marke zu schaffen, sondern um zusätzlichen Traffic auf der Plattform. Und dazu müssen die Nutzer mit ihren Weihnachtseinkäufen möglichst früh beginnen.