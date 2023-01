© Instagram/sabrinafrieder Dieses ausgestopfte Rind hat Edeka einen kleinen Shitstorm eingebracht

In der Werbung des Lebensmitteleinzelhandels dreht sich zu Jahresbeginn fast alles um vegane Produkte - schließlich gewinnt der "Veganuary" bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern immer mehr an Bedeutung. Aber auch nur fast: In einer Filiale in Brandenburg sorgte Edeka in den vergangenen Tagen mit einem ausgestopften Rind im Zuge einer Leberwurst-Werbeaktion für Aufsehen und handelte sich einen Shitstorm ein.