In Leipzig trafen sich Vertreter von Nu Comapany, Bahlsen, Tony's Chocolonely, Fairafric und Halloren, um über neue Regeln der Schokoladenproduktion zu diskutieren

Egal ob Klima, faire Preise, Gesundheit oder Antidiskriminierung – die Liste der gesellschaftlichen Themen in der Marketingkommunikation wird immer länger und unübersichtlicher. Dabei zeigt sich ein bemerkenswerter Trend: Immer öfter bilden Marken Koalitionen, um echte Veränderungen zu bewirken. Sie stoßen damit in eine gestalterische Lücke, die sich erst durch den Reformstau in der Politik geöffnet hat.