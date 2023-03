Thomas Heindl wird neuer Leiter Marketing bei der Gothaer

Die Gothaer bekommt ab 1. April einen neuen Leiter Marketing. Der neue CMO kennt die Versicherungsbranche bereits und folgt in der Position auf Gunnar Görtz. Im vergangenen Oktober war der bisherige Marketingleiter in die Geschäftsführung der Gothaer Beratungs- und Vertriebsservice GmbH berufen worden. Wer der Neue ist und woher er kommt.

Anfang des kommenden Monats wird Thomas Heindl neuer Leiter Marketing bei der Gothaer Finanzholding AG. Der 46-Jährige kommt von der Münchner Lebensversicherung von 1871 a.G. (LV 1871). In den vergangenen fünf Jahren verantwortete er dort das Marketing und die Unternehmenskommunikation. Zuvor hatte der Manager für die DJE Kapital AG und Hiscox Europe Underwriting Ltd. in Frankreich

gearbeitet.