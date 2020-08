Shot on iPhone by Academy Award® Winner Damien Chazelle – Vertical Cinema

Making Vertical Cinema — Shot on iPhone by Academy Award® Winner Damien Chazelle

Der Film mit dem Titel "Vertical Cinema", den Apple auf Youtube und in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hat ist ein extrem kurzweiliger Spaß. Regisseur Chazelle, der den Clip allein mit einem iPhone 11 Pro und zugehörigen Filmtools gedreht hat, interpretiert darin gewissermaßen die Kinogeschichte neu, in dem er sämtliche Einstellungen klassischer Sequenzen im Hochformat filmt. Dazu wechselt er von Genre zu Genre, von Action- zu Stummfilm, von Agententhriller zu Western und verdeutlicht so auf ungewöhnliche Weise die ureigene Magie von Hollywood. Ein Highlight ist auch die Musik, die Grammy-Gewinnerkomponiert hat.Neben dem Hauptfilm hat Apple auch einen Making-of-Clip veröffentlicht, der die Entstehungsgeschichte von "Vertical Cinema" beleuchtet und in dem Regisseur Chazelle ausführlich zu Wort kommt. Und natürlich ist auch das Making-of im Hochformat gedreht. tt