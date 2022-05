Mit einer Mischung aus Expo, Konferenz, Masterclasses und Side Events will das OMR Festival neu durchstarten

von Helena Birkner

In weniger als einer Woche ist es soweit: Die Online Marketing Rockstars (OMR) finden nach zweijähriger Pause wieder in Hamburg statt. Das Aufgebot an Speakerinnen, Künstlern und Star-Gästen ist opulenter denn je, die Zahl der erwarteten Teilnehmenden ebenfalls. Wir geben einen kleinen Überblick zu den wichtigsten Talks, Themen und Side-Events.