Dagi Bee hat die Anfänge der Influencer-Szene in Deutschland nicht nur miterlebt, sondern mitgestaltet. Inzwischen hat sich die Youtuberin deutlich breiter aufgestellt. Jüngst gründete sie mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov. Was sie damit vorhaben und was das neue Projekt für Dagi Bees bisherige Unternehmungen bedeutet, erklären sie und ihr Mann im Interview.