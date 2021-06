Sven Schuwirth wird neuer Director of Digital Business and Product Strategy

Neuer Job für Sven Schuwirth. Bisher hatte der Manager das Digitalgeschäft bei Audi verantwortet, ab 1. Juli ist er bei Seat und Cupra Director of Digital Business and Product Strategy. Schuwirth soll in der neuen Position die Digitalisierung und die Produktstrategie der beiden Marken stärken. Er berichtet an den Vorstandsvorsitzenden Wayne Griffiths.