Für Köhler bedeutet die neue Aufgabe einen Branchenwechsel. Seit Juli 2016 arbeitet sie bei, seit Juni 2017 verantwortet Köhler das Marketing des Onlineriesens in Großbritannien. Zuvor hatte sie 12 Jahre fürin Großbritannien, Deutschland und der Schweiz gearbeitet, in globalen und regionalen kaufmännischen Funktionen.Sie gilt als Spezialistin in der Orchestrierung der verschiedenen Marketingkanäle, legt Wert auf nachhaltige Kundenerlebnisse und einen hohen Return on Invest. "Sie wird mit ihrer Erfahrung im Bereich des digitalen Marketings und ihrem starken Hintergrund im strategischen Markenaufbau und im kommerziellen Eigentum ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäfts sein", sagtDirektor von Audi UK.In UK lässt Audi seit dem Frühjahr um seinen Kreativetat pitchen. Bartle Bogle Hegarty (BBH) mit Sitz in London, seit 37 Jahren Stammbetreuer der Ringmarke auf dem britischen Markt, muss dabei um den Etat kämpfen. mir