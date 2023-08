Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz

ZAW betont Länderhoheit im Werbeverbote-Streit

Der Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft (ZAW) mahnt weitere Änderungen Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz an. Erst dann könne das Gesetz in den Ländern in die parlamentarischen Beratungen gehen …