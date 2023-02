LikeMeat

TikTok-Star Clemens Brock verpackt Werbung in seinen urkomischen Comedy-Videos. Das kommt vor allem bei seinen Fans gut an.

Als "Vadder aller Väter" geht er gerade bei TikTok durch die Decke - und seine Comedy-Videos dort verbreiten sich wie ein Lauffeuer: Clemens Brock kommt mit seiner Parodie des "typisch deutschen Vaters" nicht nur als Comedian bei seinen Fans an. In Zeiten, in denen andere Influencer wegen omnipräsenter Werbung viel Kritik von ihren Followern einstecken müssen, wird Brock als Testimonial auf der Kurzvideoplattform regelrecht gefeiert.

Mehr als 2,1 Millionen Menschen folgen Clemens Jedebrock auf Social Media - 1,7 Millionen davon allein auf TikTok. Dort unterhält er se